DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Vormittag an

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 39,54 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 39,54 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 39,54 EUR. Bei 39,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 47.022 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,86 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 EUR belaufen. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,63 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 20,25 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,92 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 01.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,02 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

