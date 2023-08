DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 43,45 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,9 Prozent auf 43,45 EUR. Bei 43,37 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 209.963 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 8,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Abschläge von 31,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,14 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20.094,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.029,00 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) abgeworfen

DHL Group-Aktie verliert: Post scheitert mit Antrag auf Briefporto-Erhöhung

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) eingefahren