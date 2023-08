DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 43,58 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,6 Prozent auf 43,58 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 43,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 531.917 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 7,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit Abgaben von 31,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,14 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR im Vergleich zu 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

