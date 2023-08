Aktienentwicklung

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag in Grün

15.08.23 09:23 Uhr

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 43,98 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 43,98 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 44,02 EUR. Bei 43,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.397 Stück gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,97 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 32,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,14 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024. Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) abgeworfen DHL Group-Aktie verliert: Post scheitert mit Antrag auf Briefporto-Erhöhung DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) eingefahren

