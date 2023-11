DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag höher

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 40,26 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 40,26 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 40,79 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 40,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 441.474 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 20.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,34 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,41 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,17 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

