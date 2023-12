DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag stärker

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 46,06 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 46,06 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 46,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,94 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 613.391 Aktien.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 2,14 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,09 EUR am 20.12.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 26,00 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,67 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

