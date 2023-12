DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 45,69 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 45,69 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 46,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.816.982 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 2,89 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2022 auf bis zu 34,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 25,39 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 47,67 EUR.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 19.398,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.038,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

