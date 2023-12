DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 45,95 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 45,95 EUR zu. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 46,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 84.754 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 2,33 Prozent niedriger. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,09 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,11 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 08.11.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 19.398,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,17 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Telekom- und DHL-Aktie fallen: Bericht über Regierungspläne zu Aktienverkäufen belastet - BMF dementiert Festlegung

DHL-Aktie steigt dennoch: Post-Beschwerdezahl weiterhin auf einem hohen Niveau

Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag