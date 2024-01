DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) fällt am Vormittag

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 44,60 EUR ab.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 44,60 EUR ab. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,34 EUR. Bei 44,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 57.773 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 5,48 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 26.10.2023. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 23,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,00 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.038,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19.398,00 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,16 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

