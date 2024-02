DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 42,80 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 42,80 EUR. Bei 42,83 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 42,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 44.322 Stück.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. 9,93 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 36,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 18,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 48,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.038,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19.398,00 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,15 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

