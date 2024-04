DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) fällt am Vormittag

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 38,57 EUR abwärts.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 38,57 EUR abwärts. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,50 EUR nach. Bei 38,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 72.295 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Mit einem Zuwachs von 21,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 7,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,91 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 06.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,21 Prozent auf 21.348,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 23.776,00 EUR umgesetzt.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

