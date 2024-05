DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 40,16 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,35 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,78 EUR. Zuletzt wechselten 1.267.309 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,14 Prozent. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Abschläge von 10,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,63 EUR.

Am 07.05.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,76 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,92 Mrd. EUR gelegen.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,02 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

