DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 40,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 40,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 40,99 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 42.786 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 8,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,38 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,88 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,31 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 20,81 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.08.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,07 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Buy für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

DHL-Aktie leichter: DHL investiert in großem Stil im Nahen Osten

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern