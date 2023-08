DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 43,61 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 43,61 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,61 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 43,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 29.589 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 29,68 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 46,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,14 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,38 EUR je Aktie aus.

