DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 38,45 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 1,2 Prozent auf 38,45 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,29 EUR. Bei 39,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 410.046 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 18,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,66 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 15,07 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,05 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR im Vergleich zu 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

