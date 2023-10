DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag höher

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 39,05 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 39,05 EUR nach oben. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,06 EUR aus. Mit einem Wert von 39,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.879 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 16,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (32,66 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,38 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,05 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,38 Prozent zurück. Hier wurden 20.094,00 EUR gegenüber 24.029,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

