DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 40,70 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 40,70 EUR. Bei 40,88 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,50 EUR. Bisher wurden heute 827.360 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,41 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 19.398,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,18 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

