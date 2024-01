DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 43,80 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 43,80 EUR ab. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,70 EUR nach. Bei 43,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 422.143 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 7,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 36,04 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,72 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 47,00 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,16 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

