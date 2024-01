DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 43,64 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 43,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,62 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 43,80 EUR. Bisher wurden heute 891.050 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 7,24 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 47,00 EUR.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 19.398,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,30 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,16 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

