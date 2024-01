DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 43,97 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 43,97 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 43,76 EUR. Bei 43,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.919 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 36,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.398,00 EUR – das entspricht einem Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,16 EUR je Aktie.

