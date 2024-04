DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 38,28 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 38,28 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 38,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.838 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 5,86 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 21.348,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.776,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,09 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

