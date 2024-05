DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 40,20 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 40,20 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 40,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,09 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 55.866 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 17,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 11,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,63 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 07.05.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,92 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,01 EUR fest.

