DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 45,64 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 45,64 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 45,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,57 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 300.555 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 46,04 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,97 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,28 EUR.

Am 03.05.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.918,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.593,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,42 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie in Grün: E-Lkw der Deutschen Post sollen in Hauptstadtregion zum Einsatz kommen

DHL-Aktie leicht im Plus: DHL-Tochter will auf lateinamerikanischem Markt wachsen

DHL Group-Aktie etwas leichter: Zahl der Beschwerden über Postdienste weiter hoch - Deutsche Post mit Löwenanteil