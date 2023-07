DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag in Rot

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 45,76 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 45,76 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 552.275 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 14.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 0,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 54,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,28 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023 vor. Das EPS lag bei 0,75 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20.918,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 22.593,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,42 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

