DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Montagvormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 45,58 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 45,58 EUR abwärts. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,38 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,57 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.632 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,04 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 1,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,28 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.918,00 EUR – eine Minderung von 7,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.593,00 EUR eingefahren.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

