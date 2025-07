DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 38,97 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,03 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,03 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.102 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei einem Wert von 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 20,55 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,81 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,25 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

