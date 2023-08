DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 43,36 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 43,36 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 43,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.971 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 7,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 31,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,14 EUR.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR im Vergleich zu 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,38 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

