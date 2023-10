DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 38,49 EUR ab.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 38,49 EUR abwärts. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,37 EUR ab. Bei 38,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 358.261 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 22,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2022 bei 32,76 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 14,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,61 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

