DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 38,50 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 38,50 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,29 EUR. Bei 38,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 633.645 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Gewinne von 22,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2022 (32,76 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 14,90 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,61 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.029,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20.094,00 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,21 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 nachmittags

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Kursplus

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 schwächelt am Montagmittag