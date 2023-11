DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag höher

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 40,90 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 40,90 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,97 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 237.762 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 13,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2022 bei 34,09 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 16,65 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,41 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 19.398,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.038,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,17 EUR je Aktie belaufen.

