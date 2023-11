DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 40,64 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 40,97 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.105.525 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 15,77 Prozent zulegen. Bei 34,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,41 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,17 EUR je Aktie.

