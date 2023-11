DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 40,78 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 40,78 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,82 EUR aus. Bei 40,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 36.837 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,09 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 16,41 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,41 EUR.

Am 08.11.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 1,01 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR im Vergleich zu 24.038,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,17 EUR je Aktie belaufen.

