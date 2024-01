DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag billiger

18.01.24 09:23 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 43,47 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 43,47 EUR. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,42 EUR. Bei 43,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.981 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 8,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 20,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00 EUR an. Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren. Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,16 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

