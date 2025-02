DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Kurseinbußen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 36,55 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 36,55 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,51 EUR nach. Bei 36,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 432.549 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,44 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,03 EUR. Dieser Wert wurde am 14.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 9,63 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,50 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,64 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 20,59 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 19,40 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.



