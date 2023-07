DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 45,71 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 45,71 EUR ab. Bei 45,59 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 340.216 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 46,04 EUR. 0,71 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit Abgaben von 35,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 49,28 EUR angegeben.

Am 03.05.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.918,00 EUR – das entspricht einem Minus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,41 EUR je Aktie.

