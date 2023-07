DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 45,78 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 45,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,88 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 767.463 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,04 EUR) erklomm das Papier am 14.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,17 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,28 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20.918,00 EUR im Vergleich zu 22.593,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,41 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) abgeworfen

Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DHL-Aktie in Grün: E-Lkw der Deutschen Post sollen in Hauptstadtregion zum Einsatz kommen