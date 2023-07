DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 45,74 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 45,74 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,65 EUR. Bei 45,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.809 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.07.2023 auf bis zu 46,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 35,12 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,28 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,75 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.918,00 EUR – das entspricht einem Minus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

