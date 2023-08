DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 42,85 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 42,85 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,72 EUR. Bei 43,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 892.161 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 29,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,74 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,14 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 20.094,00 EUR, gegenüber 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,38 Prozent präsentiert.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Am 05.11.2024 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,38 EUR je Aktie aus.

