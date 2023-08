DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) büßt am Vormittag ein

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 43,07 EUR.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 43,07 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 43,05 EUR ein. Bei 43,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.649 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR ab. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 45,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,14 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 01.08.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 20.094,00 EUR, gegenüber 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,38 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group-Aktie stabil: Qualitätsprobleme in der Postbranche sorgen für Ärger in der Bevölkerung

DHL Group-Aktie im Minus: Bernstein belässt Einstufung für DHL Group auf 'Market-Perform'

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) abgeworfen