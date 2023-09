DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Montagmittag nach

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 41,77 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 41,77 EUR. Bei 41,65 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 41,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 308.297 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 40,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,03 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 20.094,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR erwirtschaftet hatte.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,37 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) abgeworfen