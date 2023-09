DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 41,83 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 41,83 EUR abwärts. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 594.078 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 11,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 29,05 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 49,03 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,37 EUR je Aktie aus.

