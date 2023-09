DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 41,81 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 41,81 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,65 EUR. Zuletzt wechselten 52.458 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,53 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 29.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 29,02 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 49,03 EUR.

Am 01.08.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 08.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

