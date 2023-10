DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 38,69 EUR.

Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 38,69 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,88 EUR zu. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,55 EUR. Bei 38,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 305.619 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,25 EUR am 22.10.2022. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 16,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,36 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 01.08.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,21 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

