DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,40 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 38,40 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,38 EUR. Bei 38,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 626.273 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Gewinne von 22,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,25 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 13,42 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 50,36 EUR.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 20.094,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.029,00 EUR umgesetzt worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,21 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

