DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 45,84 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 45,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,91 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 621.412 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. 2,64 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 34,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 34,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.398,00 EUR – das entspricht einem Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

