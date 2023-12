DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verliert am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 45,90 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 45,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,91 EUR. Zuletzt wechselten 66.040 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 34,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 25,74 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 19.398,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR umsetzen können.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,17 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen