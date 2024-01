DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 43,77 EUR ab.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 43,77 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 43,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 718.624 Stück.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 7,49 Prozent zulegen. Bei 36,04 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,66 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 19.398,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,30 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,16 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

