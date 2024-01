DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag gefragt

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 44,42 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 44,42 EUR nach oben. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,50 EUR zu. Bei 44,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 48.131 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 36,04 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 18,87 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 47,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,16 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag

Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Trading Idee: Deutsche Post - Korrektur erreicht 50er-EMA, jetzt Gegenbewegung?