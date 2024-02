DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Montagvormittag zu

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 42,86 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 42,86 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,92 EUR an. Bei 42,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57.234 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. 9,76 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 27.10.2023. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 15,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,00 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19.398,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.038,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,15 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

