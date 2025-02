DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 36,26 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 36,26 EUR abwärts. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 36,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,99 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 960.680 Stück gehandelt.

Bei 43,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,39 Prozent. Bei 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 8,91 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,50 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,59 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,40 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 präsentieren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

